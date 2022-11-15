Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) çerçevesinde 850 milyar yuan tutarında 1 yıl vadeli krediyi çevirdi ve faiz oranını yüzde 2,75 seviyesinde tuttu.
15.11.2022 - 09:26 |
Ekonomistler de Çin Merkez Bankası'nın ABD ile Çin arasında açılan faiz farkının frenlenmesine ve döviz piyasasında istikrarın sağlanmasına yardım için faizi değiştirmeyeceğini öngörüyordu.
Çin Merkez Bankası ayrıca 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile bankalara 172 milyar yuan verdi. Faiz oranı yüzde 2 olarak korundu.
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