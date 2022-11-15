Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Ekonomistler de Çin Merkez Bankası'nın ABD ile Çin arasında açılan faiz farkının frenlenmesine ve döviz piyasasında istikrarın sağlanmasına yardım için faizi değiştirmeyeceğini öngörüyordu.

Çin Merkez Bankası ayrıca 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile bankalara 172 milyar yuan verdi. Faiz oranı yüzde 2 olarak korundu.