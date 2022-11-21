Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,65 ve 5 yıl vadeli faizi yüzde 4,30 seviyesinde tuttu.

MUFG Bank Finansal Piyasalar Baş Analisti Marco Sun yaptığı değerlendirmede Çin Merkez Bankası'nın 5 yıl vadeli LPR'yi gelecek birkaç ayda 10,15 baz puan düşürmesi olasılığı bulunduğunu belirtti.

ANZ'nin Çin Stratejisti Zhaopeng Xing de yaptığı değerlendirmede "5 yıllık LPR'nin gayrimenkul piyasasındaki daralmanın üstesinden gelinmesi için aralık ayında 5 baz puan düşürülme olasılığı var" dedi.