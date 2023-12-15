Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası faiz oranını yüzde %2,5'te tutarak piyasaya orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) yoluyla 1 yıl vadeli 1,45 trilyon yuan (203,97 milyar dolar) değerinde fon enjekte etti.

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PBOC ayrıca %1,8 faiz oranıyla 7 günlük ters repo yoluyla 50 milyar yuan likidite sağladı. Bugün vadesi gelen 197 milyar yuan ters repo vardı.

Analistler Çin Merkez Bankası'nın bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürerek piyasaya daha fazla likidite enjekte etmesini bekliyordu.

MLF ve ters repo mekanizmaları yoluyla verilen kredilerin artması, Pekin'in 1 trilyon yuan değerinde ilave devlet tahvili ihraç etmesi ve yerel yönetimlerin 2024 tahvil kotalarının bir kısmını önden yüklemelerine, önceki borçlarını takas etmek için özel tahvil ihraç etmelerine izin vermesinin ardından fon talebinin bir kısmını hafifletebilir.