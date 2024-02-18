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Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün vadesi dolan orta vadeli kredileri yenilerken, politika faizini beklendiği gibi değiştirmedi.

18.02.2024 - 09:46 | | Foreks Haber
Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

PBoC tarafından yapılan açıklamaya göre bankanın bazı finans kuruluşlarına sağladığı 500 milyar yuan (69,51 milyar dolar) değerindeki bir yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranı yüzde 2,50 olarak korundu. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi. 

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Bu ay sona erecek olan 499 milyar yuan değerindeki MLF kredisi ile operasyon, bankacılık sistemine net 1 milyar yuan tutarında yeni fon aktarıldı. 

PBoC ayrıca borçlanma maliyetini değiştirmeden yüzde 1,80 seviyesinde tutarken, yedi günlük ters repolar yoluyla 105 milyar yuan enjekte etti. 

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