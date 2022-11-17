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Çin Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

Çin Merkez Bankası ekonomide toplam talebin toparlanmasıyla enflasyonun hızlanabileceği uyarısında bulundu ve para politikasında daha fazla gevşeme için alanın sınırlanabileceğine işaret etti.

17.11.2022 - 09:47 |
Çin Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

Enflasyonun özellikle talep tarafındaki değişiklikler ile birlikte yükselme olasılığına dikkat göstereceklerini belirten Çin Merkez Bankası ekonomiye desteği devam ettireceğini ve likiditeyi makul derecede bol tutacağını da vurguladı.

Global enerji arzındaki bozulmaların, Çin'in M2 para arzındaki hızlı büyümenin yüksek enflasyona yol açabilecek potansiyel riskler olduğuna dikkat çeken Çin Merkez Bankası, Covid-19 kontrolleri gevşetildikten sonra tüketici talebinin iyileşmesi ve bunun kısa vadede yapısal enflasyon baskılarını artırmasını beklediklerini de ifade etti.

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