Çin petrol işleme kapasitesini sınırlayacak

Çin'in petrol rafine etme kapasitesi 2022 yılında yılda 920 milyon tona ya da günde 18,4 milyon varile ulaşarak dünyanın en büyüğü olan ABD'yi geride bırakmıştı.

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Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yaptığı açıklamada yeni petrol rafineri kapasitesini sıkı bir şekilde kontrol edeceğini, rafinerilerin iyileştirilmesini ve optimizasyonunu teşvik edeceğini, küçük ve modası geçmiş tesislerin ortadan kaldırılmasını hızlandıracağını belirtti.

Açıklamada 10 milyon ton veya daha fazla kapasiteye sahip rafinerilerin 2025 yılına kadar kapasitenin %55'ini oluşturacağı belirtilirken, Çin'in ayrıca enerji verimliliğini teşvik edeceği ve petrol rafineri endüstrisinde karbon emisyonu yönetimini güçlendireceği ifade edildi.