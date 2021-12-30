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Çin petrol ithalat kotalarını azalttı

Çin, 2022 yılı ham petrol ithalat kotalarını yüzde 11 azalttı.

30.12.2021 - 11:59 |
Çin petrol ithalat kotalarını azalttı

Çin, 2022 yılı ham petrol ithalatı için tahsis edilen kotaları 2021 yılının yüzde 11 altında belirledi. 

2021 yılı için ilk tahsilatlarda 122,59 milyon ton olan ham petrol ithalat kotaları 2022 yılı için 109,03 milyon ton olarak belirlendi.

2022 yılı için 42 şirkete ham petrol ithalat kotası dağıtan Çin, ülkenin en büyük 3 rafinerisi olan Zhejiang Petrochemical Corp, Hengli Petrochemical ve Shenghong Petrochemical'e 41,95 milyon ton ham petrol ihracat izni verdi. Bu dağıtılan toplam ithalat kotasının yüzde 38'i anlamına geliyor.

Bu gelişmeyle birlikte 3 şirkete verilen kota geçen yılın yüzde 50 üzerinde gerçekleşti.

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