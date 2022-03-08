Çin, Rus şirketlerden hisse alımı planlıyor

Çin aralarında Gazprom ve Rusal'ın da yer aldığı Rus enerji ve emtia şirketlerinde hisse satın almayı ya da mevcut hisselerini artırmayı planlıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre Pekin yönetimi China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation, Aluminum Corporation of China Limited ve China Minmetals Corporation gibi kamu şirketleri aracılığıyla Rus şirketleri ve varlıklarına potansiyel yatırım konusunda görüşmeler yürütüyor.

Kaynaklar görüşmelerin erken aşamada olduğunu belirtirken, görüşmelerin nihai olarak anlaşmayla tamamlanmayabileceğine de dikkat çekti.