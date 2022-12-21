Çin, Rusya'dan rekor miktarda LNG aldı

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre kasım ayında Çin'in toplam LNG ithalatı yüzde 5,4 düşerken, Rusya'dan yapılan LNG alımı geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlanarak 852 bin ton oldu.

Kasım ayında Çin'in Rusya'dan petrol ithalatı yüzde 17 artarak 7,810 milyon ton oldu.

Kömür ithalatı yüzde 41 artarak 7,2 milyon tona çıktı.

Çin'in Rusya'dan toplam enerji alımı petrol ürünleri dahil kasım ayında 8 milyar dolara ulaştı. Ekim ayında 7,8 milyar dolar tutarında alım yapılmıştı.

Ukrayna savaşının başından bu yana Çin'in Rusya'dan enerji alımı geçen yılın aynı dönemindeki 41 milyar dolardan 68 milyar dolara çıktı.