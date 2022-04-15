Çin Sanayi Bakanlığı'ndan şirketlere destek
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, COVID-19 salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini durduran şirketlerin yeniden faaliyete geçmelerine yardım edecek.
15.04.2022 - 13:07 |
Yapılan yazılı açıklamaya göre sanayi bakanlığı, devam eden karantina uygulamalarına rağmen yeniden faaliyete geçmelerine yardım edilecek şirket sayısını 666 olarak belirledi.
Bakanlık ayrıca Yangtze Irmağı Deltası bölgesinde lojistik konularında yaşanan sıkıntıların çözülmesi için de çalışacak.