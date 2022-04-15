Çin Sanayi Bakanlığı'ndan şirketlere destek

Yapılan yazılı açıklamaya göre sanayi bakanlığı, devam eden karantina uygulamalarına rağmen yeniden faaliyete geçmelerine yardım edilecek şirket sayısını 666 olarak belirledi.

Bakanlık ayrıca Yangtze Irmağı Deltası bölgesinde lojistik konularında yaşanan sıkıntıların çözülmesi için de çalışacak.