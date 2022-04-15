Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin Sanayi Bakanlığı'ndan şirketlere destek
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin Sanayi Bakanlığı'ndan şirketlere destek

Çin Sanayi Bakanlığı'ndan şirketlere destek

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, COVID-19 salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini durduran şirketlerin yeniden faaliyete geçmelerine yardım edecek.

15.04.2022 - 13:07 |
Çin Sanayi Bakanlığı'ndan şirketlere destek

Yapılan yazılı açıklamaya göre sanayi bakanlığı, devam eden karantina uygulamalarına rağmen yeniden faaliyete geçmelerine yardım edilecek şirket sayısını 666 olarak belirledi.

Bakanlık ayrıca Yangtze Irmağı Deltası bölgesinde lojistik konularında yaşanan sıkıntıların çözülmesi için de çalışacak.

Metrodaki saldırganla ilgili yeni karar! Savunması 'pes' dedirtti
YSS Köprüsü 2026'da devlete teslim edilecek!
Kibariye'den sonra kızı Birgül'ün de kuaföre para ödemeden kaçtığı iddia edildi!
Hasta çocuğunu uyuşturucuyla öldürdüğü açıklanan kadın 'özür bekliyorum' dedi!
'Turizmin Yıldızları' ödüllendirildi
Tüyler ürperten işkence! Genç kız yaşadığı vahşeti anlattı
ABD Başkanı Biden'ı ağına düşürdü! Skandal bir cümleyle başladı
Putin hakkında korkunç iddialar! 'Savunma Bakanı'nı zehirledi, 20 generali tutukladı'
Otopsi yapılmasına izin vermemişlerdi! Sultan'ın ölümündeki gerçek ortaya çıktı
İşkence gördü, tecavüze uğradı! 23 yaşındaki Karina'nın ailesi bir bir anlattı...
Şoke eden görüntü! Xavi isyanda, F.Bahçe detayı
Kurt Efe dünyaya geldi! Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama
Conte’den Fenerbahçeli yıldıza yeşil ışık! 23 milyon euro
60 milyon TL! Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'dan açıklama
Annesinin evlenmek istediği adamı vurdu!
Metrodaki saldırganla ilgili yeni karar! Savunması 'pes' dedirtti
Metrodaki saldırganla ilgili yeni karar! Savunması 'pes' dedirtti
YSS Köprüsü 2026'da devlete teslim edilecek!
YSS Köprüsü 2026'da devlete teslim edilecek!
Kibariye'den sonra kızı Birgül'ün de kuaföre para ödemeden kaçtığı iddia edildi!
Kibariye'den sonra kızı Birgül'ün de kuaföre para ödemeden kaçtığı iddia edildi!
Hasta çocuğunu uyuşturucuyla öldürdüğü açıklanan kadın 'özür bekliyorum' dedi!
Hasta çocuğunu uyuşturucuyla öldürdüğü açıklanan kadın 'özür bekliyorum' dedi!
'Turizmin Yıldızları' ödüllendirildi
'Turizmin Yıldızları' ödüllendirildi
Tüyler ürperten işkence! Genç kız yaşadığı vahşeti anlattı
Tüyler ürperten işkence! Genç kız yaşadığı vahşeti anlattı
ABD Başkanı Biden'ı ağına düşürdü! Skandal bir cümleyle başladı
ABD Başkanı Biden'ı ağına düşürdü! Skandal bir cümleyle başladı
Putin hakkında korkunç iddialar! 'Savunma Bakanı'nı zehirledi, 20 generali tutukladı'
Putin hakkında korkunç iddialar! 'Savunma Bakanı'nı zehirledi, 20 generali tutukladı'
Otopsi yapılmasına izin vermemişlerdi! Sultan'ın ölümündeki gerçek ortaya çıktı
Otopsi yapılmasına izin vermemişlerdi! Sultan'ın ölümündeki gerçek ortaya çıktı
İşkence gördü, tecavüze uğradı! 23 yaşındaki Karina'nın ailesi bir bir anlattı...
İşkence gördü, tecavüze uğradı! 23 yaşındaki Karina'nın ailesi bir bir anlattı...
Şoke eden görüntü! Xavi isyanda, F.Bahçe detayı
Şoke eden görüntü! Xavi isyanda, F.Bahçe detayı
Kurt Efe dünyaya geldi! Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama
Kurt Efe dünyaya geldi! Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama
Conte’den Fenerbahçeli yıldıza yeşil ışık! 23 milyon euro
Conte’den Fenerbahçeli yıldıza yeşil ışık! 23 milyon euro
60 milyon TL! Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'dan açıklama
60 milyon TL! Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'dan açıklama
Annesinin evlenmek istediği adamı vurdu!
Annesinin evlenmek istediği adamı vurdu!