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Çin üçüncü menkul kıymetler borsasını kuracak

Çin, Şanghay ve Şıncın borsalarından sonra başkent Pekin'de yeni bir menkul kıymetler borsasını hizmete açmayı planlıyor.

03.09.2021 - 07:31 | | AA
Çin üçüncü menkul kıymetler borsasını kuracak

Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin Uluslararası Hizmetler Sektörü Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Pekin'de yeni bir borsa kurulacağını duyurdu.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu da Şi'nin konuşmanın ardından yayımladığı açıklamada, yeni borsanın "sermaye piyasalarının Çin'in yeni kalkınma stratejisine daha iyi hizmet etmesini sağlamak amaçlayan stratejik planın parçası olduğunu" belirtti.

Açıklamada, yeni borsada yer alacak şirketlerin tümünün, halen borsa dışı faaliyet gösteren inovasyon odaklı işletmeler olmasının planlandığı kaydedildi.

Yeni borsaya kayıt sisteminin, Şanghay Borsası’nın teknoloji şirketlerini hisselerine yer veren STAR listesine benzer olacağı ifade edildi.

Pekin'de kurulacak borsanın giderek büyüyen internet ve hizmetler sektörlerinde yatırım arayışındaki küçük ve orta ölçekli işletmelere yer vermesi bekleniyor.

Yeni borsa, Şanghay ve Şıncın’dakilerin ardından Çin anakarasında kurulan üçüncü menkul kıymetler borsası olacak. Bunlar dışında Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde de bir menkul kıymetler borsası bulunuyor.

Yabancı yatırım yasağı ve negatif liste

Devlet Başkanı Şi, konuşmasında, ülke genelinde farklı şehirlerde yeni dijital ticaret pilot bölgelerinin de kurulmasının planlandığını bildirdi.

Çin'de bazı sektörlerde yabancı yatırımı yasaklamayı planladıklarının belirten Şi, bazı sektörlerde ise yabancı yatırımlar için merkezi hükümetin onayını gerektiren negatif liste yaklaşımını benimseyeceklerini vurguladı.

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