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Çin ve Hong Kong hisselerinde hedef düşürdü

Morgan Stanley, Çin ve Hong Kong hisse senedi endeksleri için fiyat hedeflerini üç ay içinde ikinci kez düşürdü.

25.08.2023 - 09:30 |
Çin ve Hong Kong hisselerinde hedef düşürdü

Morgan Stanley yayınladığı araştırma notunda MSCI Çin Endeksi için Haziran 2024 baz senaryo hedefini önceki tahminine göre yüzde 14 düşürerek 60'a indirdi.

Morgan Stanley ayrıca Hang Seng Endeksi, Hang Seng China Enterprises Endeksi ve CSI 300 endeksleri için Haziran 2024 baz senaryo hedeflerini sırasıyla 18.500, 6.450 ve 4.000'e düşürdü.

Laura Wang ve Jonathan Garner'ın da aralarında bulunduğu analistlerin kaleme aldıkları yatırımcı notunda bu değişikliğin Morgan Stanley'in Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini düşürmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

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