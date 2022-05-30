Çin yabancı yatırımcılar için kuralları gevşetti

Çin Merkez Bankası, Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu ve Devlet Döviz İdaresi'nin ortak açıklamasına göre yabancı kurumsal yatırımcılar 30 Haziran'dan itibaren interbanka ek olarak borsa yolu ile yurt içi tahvillerde işlem yapabilecek.

Yatırımcılar Çin'in merkezi kayıt ve takas kurumları veya takas bankaları yoluyla işlem yapmakta özgür olacak.

Buna ek olarak Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu ile Hong Kong Menkul Kıymet ve Vadeliler Komisyonu ortak bir açıklama yaparak borsa yatırım fonlarının Shanghai-Hong Kong Stock Connect programına dahil edileceklerini duyurdu.