Çin yeni ekonomi paketini açıkladı

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre mayıs ayında bir Danıştay yürütme toplantısında açıklanan pakette mali politikaların yanı sıra yatırım, tüketim, gıda, enerji güvenliği, sanayi, tedarik zincirleri ve insanların geçim kaynakları politikalarını kapsayan 33 önlem yer alıyor. Bu önlemlerden öne çıkan başlıklar şöyle:

Finans alanında Çin katma değerli vergi kredisi iade politikalarını daha da geliştirecek ve mali harcama programını hızlandıracak. Hizmet uzatımı ile yerel yönetim özel tahvil ihracı ve kullanımı hızlandırılacak. Devlet finansman garanti politikaları etkinleştirilecek, sosyal güvenlik primleri erteleme ve istihdam destek politikaları geliştirilecek.

Para ve finans politikaları açısından küçük, orta ölçekli işletmeler, serbest meslek sahipleri, kamyon şoförleri ve Covid-19’dan etkilenen kişisel konut ile tüketim kredileri için kredilerin sermaye ve faizlerinin gecikmeli geri ödenmesini teşvik ediyor. Mikro ve küçük işletmelere yönelik kapsayıcı krediler yaygınlaştırılacak. Reel borç verme oranları bir miktar düşüşle sabit kalacak ve sermaye piyasalarının finansman etkinliğinde iyileştirmeler yapılacak.

Yatırımı istikrara kavuşturma ve tüketimi teşvik etmek için onaylanmış bazı koruma projeleri hızlandırılacak, ulaşım altyapısına yapılan yatırımlar artırılacak, kentsel yeraltı boru hatlarının inşasına devam edilecek. Özel yatırımları istikrara kavuşturacak, platform ekonomisinin sağlıklı ve standartlaştırılmış gelişimini teşvik edecek, araba ile ev aletleri alımları teşvik edilecek.

Gıda ve enerji güvenliği ile ilgili olarak çiftçilere hububat kar garantisi politikaları yoğunlaştırılacak. Güvenli, çevre dostu ve verimli kullanım sağlanırken kaliteli kömür üretilecek ve bazı büyük enerji projeleri başlatılacak.

Sanayi ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak için piyasa kuruluşlarının kullanım maliyetleri düşürülecek, kademeli olarak kiralar azaltılacak, muaf tutulacak, salgından ciddi şekilde etkilenen sektörler üzerindeki yükü hafifletmeye yardımcı olunacak. İşletmelerin yeniden çalışmaya başlaması, sorunsuz ulaşım ve lojistik politikaları optimize edilecek. Lojistik merkezlerine ve işletmelere daha fazla destek sağlanacak. Yabancı sermayeli büyük projelere yabancı yatırım çekmek için öncelik verilecek.

İnsanların geçim kaynaklarıyla ilgili politikalara gelince Çin konut sağlama fonları için destek politikaları uygulayacak, kırsal göçmen nüfusun ve kırsal emeğin istihdamını, girişimciliğini destekleyecek, sosyal güvenlik garanti önlemlerini geliştirecek.