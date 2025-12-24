Canlı Borsa
Çin yeni petrol rezervi keşfetti

Çin'in kuzeydoğusundaki Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği bildirildi.

24.12.2025 - 11:04 | | AA
Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, Bohay Denizi'ndeki sığ neojen tabakalarda yeni petrol rezervi bulundu. Çinhuangdao 29-6 adı verilen petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol tespit edildi.

1688 metre derinliğe kazılan test kuyusundan günde 2 bin 560 varil petrol çıkarılırken, sahadan günde 370 ton (8 bin 786 varil) petrol çıkarılabileceği öngörülüyor.

Şirket, geçen yıl aynı bölgede Çinhuangdao 27-3 adlı petrol sahasında 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfettiğini bildirmişti. CNOOC, Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapıyor.

