Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin yeni yıla yönelik yatırım planlarını açıkladı
HaberlerUzmanparaÇin yeni yıla yönelik yatırım planlarını açıkladı

Çin yeni yıla yönelik yatırım planlarını açıkladı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), ekonomik büyümeyi desteklemek ve yatırımları canlandırmak amacıyla 2026 yılına yönelik yatırım planlarını duyurdu.

31.12.2025 - 09:43 | | Foreks Haber
Çin yeni yıla yönelik yatırım planlarını açıkladı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ekonomik büyümeyi desteklemek ve yatırımları canlandırmak amacıyla 2026 yılına yönelik yatırım planlarını duyurdu. Komisyon, iki büyük inşaat projesini kapsayan plan kapsamında merkezi bütçeden yaklaşık 295 milyar yuan, yani 42,21 milyar dolar tutarında kaynak ayrıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

NDRC, bunun yanı sıra Guangzhou’da yapılması planlanan yeni havalimanı, su kaynakları tesisleri ve büyük bilimsel araştırma platformlarını içeren çok sayıda büyük altyapı projesinin de onaylandığını veya izin sürecinin tamamlandığını bildirdi. Bu projelerin toplam yatırım tutarının 400 milyar yuanı aştığı belirtildi.

NDRC Sözcüsü Li Chao, söz konusu yatırımların Çin’in modern altyapı sistemini daha da güçlendireceğini ve 15. Beş Yıllık Plan’ın sorunsuz bir başlangıç yapmasına güçlü destek sağlayacağını söyledi.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Başladı! İlk sonuçlar geldi...Şanslı numaralar belli oluyor

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Başladı! İlk sonuçlar geldi...Şanslı numaralar belli oluyor

Burak Yılmaz kararını verdi! Gaziantep FK'da ayrılık TFF'ye bildirildi

Burak Yılmaz kararını verdi! Gaziantep FK'da ayrılık TFF'ye bildirildi