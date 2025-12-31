Çin yeni yıla yönelik yatırım planlarını açıkladı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ekonomik büyümeyi desteklemek ve yatırımları canlandırmak amacıyla 2026 yılına yönelik yatırım planlarını duyurdu. Komisyon, iki büyük inşaat projesini kapsayan plan kapsamında merkezi bütçeden yaklaşık 295 milyar yuan, yani 42,21 milyar dolar tutarında kaynak ayrıldığını açıkladı.

NDRC, bunun yanı sıra Guangzhou’da yapılması planlanan yeni havalimanı, su kaynakları tesisleri ve büyük bilimsel araştırma platformlarını içeren çok sayıda büyük altyapı projesinin de onaylandığını veya izin sürecinin tamamlandığını bildirdi. Bu projelerin toplam yatırım tutarının 400 milyar yuanı aştığı belirtildi.

NDRC Sözcüsü Li Chao, söz konusu yatırımların Çin’in modern altyapı sistemini daha da güçlendireceğini ve 15. Beş Yıllık Plan’ın sorunsuz bir başlangıç yapmasına güçlü destek sağlayacağını söyledi.