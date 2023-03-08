Çin yuanı 2 ayın en düşük seviyesinde
Çin yuanı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faizlere ilişkin şahin söyleminin ardından dolar karşısında son iki ayın en düşük değerine geriledi ve 7 seviyesine çok yaklaştı.
08.03.2023 - 09:42 |
Piyasa açılmadan önce Çin Merkez Bankası (PBOC), CNY=PBOC orta nokta oranını dolar başına 6,9525 olarak belirledi.
Spot piyasada dolar/yuan paritesi 6,9750 seviyesinden açılırken, en yüksek 6,9960 seviyesini gördü.
İşlemciler güçlenen doların ve ABD'nin şahin parasal sıkılaştırma görünümünün yuanın yakın vadede dolar başına 7'yi geçmesi için baskı yapabileceğini düşünüyor.
PBOC Başkanı Yi Gang geçen hafta düzenlediği basın toplantısında 7 seviyesinin "psikolojik bir engel" olmadığını söyledi.
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