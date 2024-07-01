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Uzmanpara 'Çin yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabilir'
Haberler Uzmanpara 'Çin yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabilir'

'Çin yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabilir'

Citi, Çin'in bu yıl yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabileceğini inanıyor.

01.07.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
'Çin yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabilir'

Çin'in son PMI verileri haziran ayında daha yumuşak bir faaliyet ivmesine işaret etti.

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Yine de Citi, müşterilerine gönderdiği bir notta bu yıl %5'lik GSYH hedefine ulaşılabileceğini, ancak güveni geri getirmek için zaman ve daha fazla politika çabası gerekeceğini söyledi.

Citi, bu yılın geri kalanında yalnızca artan bir iyileşme bekliyor ve belki de yıl ortası Politbüro toplantısından sonra, iki ek 10 baz puanlık politika faizi indirimi ve bir 50 baz puanlık zorunlu karşılık indirimi gibi bir başka emlak destekleme çabasının muhtemel olduğunu vurguladı.

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