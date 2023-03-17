Çin zorunlu karşılık oranını düşürdü

Banka, tüm bankalar için zorunlu karşılık oranını 25 baz puan indirdi.

27 Mart'ta yürürlüğe girecek bu indirim, zorunlu karşılık oranını halihazırda yüzde 5 olarak uygulayan bankalar için geçerli olmayacak.

Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını aralık ayında da tüm bankalar için 25 baz puan düşürmüştü.