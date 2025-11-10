Canlı Borsa
Çin'de altın ETF'leri ve rezervleri arttı

Çin’de altın ETF’leri ve rezervleri 2025’in ilk dokuz ayında hızla arttı.

10.11.2025 - 09:38 | | Foreks Haber
Çin Altın Birliği’ne göre 2025’in ilk üç çeyreğinde yurt içi altın borsa yatırım fonlarında (ETF) 79,015 tonluk net alım gerçekleştirildi. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemindeki 29,927 tona kıyasla %164,03’lük artışa işaret ediyor. Eylül sonu itibarıyla Çin’deki toplam altın ETF varlıkları 193,749 tona ulaştı.

Haberin Devamı

Küresel merkez bankaları da rezervlerini artırmaya devam ederken, Çin, Kasım 2024’ten Eylül 2025’e kadar 11 ay üst üste altın alımı yaptı. 2025’in ilk dokuz ayında Çin’in rezervleri 23,95 ton arttı ve Eylül sonunda toplam rezerv miktarı 2.303,52 tona yükseldi.

