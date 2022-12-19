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Çin'de alüminyum ithalatı geriledi

Çin'de kasım ayında alüminyum ithalatı yerli tedarikin baskısıyla yıllık %35,7 düştü.

19.12.2022 - 09:35 |
Çin'de alüminyum ithalatı geriledi

Çin Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre kasım ayında işlenmemiş alüminyum ve alüminyum ürünleri ithalatı 255.744 ton oldu.

Ülkede kasım ayında üretim 3,41 milyon ton, 11 ayda ise %3,9 artarak 36,77 milyon ton oldu.

Ekim ayında ithalat %30,2 artarak 196.460 ton olmuştu.

Yılın ilk 11 ayında alüminyum ithalatı %28,2 düşerek 2,13 milyon ton oldu.

Boksit ithalatı ise yıllık %53,6 artarak 11,79 milyon tona çıktı.

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