Çin'de alüminyum üretimi rekor kırdı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre temmuz ayı alüminyum üretimi önceki aya göre %1,2 arttı. Alüminyum üretiminde temmuz ayından önce rekor mayıs ayında 3,42 milyon ton olarak kayıtlara geçmişti.

Çin dışında enerji yoğun bir süreç olan alüminyum üretimi özellikle Avrupa'da elektrik ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle kısıldı.

Verilere göre yılın ilk 7 ayında Çin'de alüminyum üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %1,1 artışla 22,95 milyon ton oldu.

Bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel dahil olmak üzere 10 demir dışı metal üretimi temmuz ayında bir önceki yıla göre %4,8 artarak 5,63 milyon tona ulaştı.

Yılın ilk yedi ayındaki üretim %1,4 artarak 38,30 milyon tona yükseldi.