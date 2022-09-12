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Çin'de borsa yatırımcılarının sayısı arttı

Çin'de borsa yatırımcılarının sayısı ağustos ayında 1,25 milyon arttı.

12.09.2022 - 10:53 |
Çin'de borsa yatırımcılarının sayısı arttı

En son açıklanan veriler Çin borsalarına 1,25 milyon yatırımcının daha eklendiğini ortaya koydu.

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited'ın yaptığı açıklamaya göre ağustos ayında kaydedilen artış 1,25 milyon bireysel yatırımcının yanı sıra 3 bin 500 kurumsal yatırımcıdan oluşuyor.

Nihai veriler Çin borsalarında geçtiğimiz ayın sonu itibarıyla bulunan toplam yatırımcı sayısının 208,6 milyona ulaştığını gösterdi.

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