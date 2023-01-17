Çin'de büyüme hedefin altında kaldı

Çin'de GSYH, 2022 yılında yüzde 3 büyüdü. Hükümet 2022 yılı için büyüme hedefini yüzde 5,5 olarak ortaya koymuştu. Ekonomistler ise yüzde 2,7 büyüme bekliyordu.

Covid-19 salgınının başladığı 2020 yılındaki yüzde 2,2'lik büyüme dışarıda bırakıldığında 2022 yılı GSYH büyüme oranı 1976 yılından bu yana görülen en yavaş büyüme olarak kayıtlara geçti.

Yılın dördüncü çeyreğinde ise GSYH büyüme oranı ekonomistlerin yüzde 1,6 olan beklentilerini aşarak yüzde 2,9 oranında büyüdü. Üçüncü çeyrekte GSYH yüzde 3,9 büyüme göstermişti.

Dördüncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre ise değişim göstermedi.

Ekonomistler Çin'de büyümenin 2023 yılında yüzde 4,9 seviyesine toparlanmasını bekliyor.