'Çin'de büyüme yüzde 4.5'e yavaşlayabilir'

Çin ekonomisinin "Japonlaştığı" yönündeki endişelere rağmen Daiwa, “Çin'in emlak piyasasındaki konumunun ve politika rezervlerinin 1980'lerin Japonya'sından daha iyi olduğunu” ancak ticaret konusunda daha kötü bir konumda olduğunu değerlendirdi.

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Daiwa, Çin'in ekonomik bir dönüşümden geçerken iç talebe daha fazla dayanabileceğini ancak imalat ve ihracattaki gücünü koruyabileceğini savundu.

Çinli hanehalklarının yavaş gelir artışı, emlak piyasasından kaynaklanan olumsuz servet etkisi ve yüksek borç seviyelerinin Çin'in tüketimdeki toparlanmasını kısıtlayabileceğini belirten analistler, bu nedenle emlak piyasasının istikrara kavuşması tüketici güveninin toparlanması için bir ön koşul olmaya devam ettiğini vurguladı.