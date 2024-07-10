Çin'de cansız iç talep enflasyonu düşük tuttu

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Çin'de tüketici fiyat enflasyonu Haziran ayında bir yıl öncesine göre %0,2 artarak beklentilerin altında kalırken, üretici fiyatları tahminlere paralel olarak düştü.

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Çin'de tüketici fiyat endeksinin Haziran ayında yıllık bazda %0,4 artması bekleniyordu. Fabrika kapısı fiyatlarını ölçen üretici fiyat endeksi ise beklentilere paralel olarak bir yıl öncesine göre %0,8 düştü.

Daha değişken olan gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek TÜFE ise Haziran ayında yıllık bazda %0,6 artarak yılın ilk altı ayındaki %0,7'lik artıştan biraz daha yavaş gerçekleşti.