'Çin'de deflasyon baskıları sınırlı'

Nomura analistleri, Aralık ayında Çin’de deflasyon baskılarının sınırlı seyretmeye devam etmiş olabileceğini söyledi. Araştırma notunda, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda %0,7 artmasının beklendiği ifade edildi. Bu oranın, gıda fiyatlarındaki destekleyici etki sayesinde Kasım ayındaki %0,7 seviyesinde kaldığı, çekirdek fiyatların ise baskı oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

Analistler, Çin’in aşırı arz kapasitesini azaltmaya yönelik kampanyasının da deflasyonist baskıların hafiflemesine katkı sağladığını vurguladı. Aralık ayı TÜFE verisinin, üçüncü çeyrekte kaydedilen %-0,2’lik düşüşe ve ikinci çeyrekteki değişim göstermeyen seyre kıyasla daha iyi bir tablo ortaya koymasının beklendiği belirtildi.

Bununla birlikte Nomura, Çin ekonomisinin kısa vadede zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam edebileceğine dikkat çekti. Kasım ayına ilişkin faaliyet verilerinin, yıl ortasında yapılan ve yılın ikinci yarısında “talep uçurumu” yaşanacağı yönündeki öngörüleri desteklediği ifade edildi. Analistler, Aralık ayında da süregelen talep baskıları ve güçlü bir politika desteğinin bulunmaması nedeniyle büyüme yavaşlamasının devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Nomura’ya göre, Pekin yönetiminin önümüzdeki aylarda politika desteğini artırması olası görülürken, daha ayrıntılı adımların Mart ayında açıklanması bekleniyor.