Çin'de ekonomik aktivite toparlandı

Nisan ayında yüzde 2,9 azalan sanayi üretimi, mayıs ayında beklentilerin aksine büyüme gösterdi. Yüzde 1'e varan düşüş göstermesi beklenen sanayi üretimi mayıs ayında yüzde 0,7 arttı.

Çin'de tüketimin önemli bir ölçüsü olan perakende satışlarda da mayıs ayında iyileşme gözlendi. Nisan ayında yüzde 11,1 azalan ve mayıs ayında da yüzde 7,1 düşmesi beklenen perakende satışlar yüzde 6,7 geriledi.

Yılın ilk 5 ayında sabit varlık yatırımları da yüzde 6 olan analist beklentilerinin üzerinde yüzde 6,2 büyüdü. Ocak-nisan döneminde büyüme yüzde 6,8 olmuştu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui yaptığı değerlendirmede "Temel göstergeler marjinal iyileşme gösterdi, ekonomide iyi bir toparlanma ivmesi var. Ancak bu ekonomik toparlanma hala bir çok zorluklar ve meydan okumalar ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Fu, ekonomik toparlanmanın hala başlangıç aşamasında olduğunu ve temel göstergelerin düşük seviyelerde bulunduğunu vurguladı.