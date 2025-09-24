Çin'de elektrik tüketimi arttı

Ulusal Enerji İdaresi, Ağustos 2025 dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı. Bu dönemde toplam elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 5 artışla 1,02 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 9,7 artışla 16,4 milyar kilovatsaate, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 5 artışla 598,1 milyar kilovatsaate, hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 7,2 artışla 204,6 milyar kilovatsaate çıktı.

Hanehalkı elektrik tüketimi ise yüzde 2,4 artışla 196,3 milyar kilovatsaat oldu.

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 6,88 trilyon kilovatsaate ulaştı.