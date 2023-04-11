Çin'de enflasyon 18 ayın dibinde

Çin'de tüketici enflasyonu mart ayında, Eylül 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Üretici fiyatlarında düşüş hızlandı.

Tüketici fiyat endeksi mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı. Tüketici enflasyonu şubat ayında yüzde 1 olmuştu ve mart ayında da yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Mart ayında tüketici enflasyonunun gerilemesinde gıda enflasyonundaki yavaşlama etkili oldu. Şubat ayında yıllık yüzde 2,6 olan gıda enflasyonu mart ayında yüzde 2,4'e geriledi. Gıda fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 düştü.

Tüketici fiyat endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü.

Çin'de üretici fiyatlarında düşüş de mart ayında hızlandı.

Üretici fiyat endeksi Haziran 2020'den bu yana görülen en hızlı düşüşü yaşadı. Mart ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı. Şubat ayında fiyatlar yıllık yüzde 1,4 gerilemişti. Üretici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi.