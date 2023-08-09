Çin'de enflasyon 2 yıldan sonra ilk kez düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.

Böylece 2021 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş yaşanmış oldu.

Gıda fiyatları bir önceki ay yaşanan yüzde 2,3 artışın ardından temmuz ayında yüzde 1,7 geriledi. Sebze fiyatları yüzde 1,5 azaldı.

Gıda hariç tutulduğunda fiyatlarda bir değişiklik yaşanmadı. Gıda dışı fiyatlar bir önceki ay yüzde 0,6 gerilemişti.

Tüketici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,2 artış yaşandı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin talebi canlandırmak için mücadele ettiği ve yetkililerin daha fazla doğrudan teşvik açıklaması yapması için baskının arttığı bu dönemde üretici fiyatlarında düşüş devam etti. Temmuz ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 gerilereyek piyasa beklentilerinden daha aşağıda bir seviyede geldi. Bir önceki ay düşüş yüzde 5,4 olmuştu.

Üretici fiyatlarında aylık bazda da fiyatlarda yüzde 0,2 gerileme yaşandı.