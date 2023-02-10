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Çin'de enflasyon yükseldi

Çin'de ocak ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 oranında yükseldi.

10.02.2023 - 09:33 |
Çin'de enflasyon yükseldi

Çin'de ocak ayında üretici fiyatları ekonomistlerin beklentilerinden daha fazla düştü. Tüketici fiyatları ise artış gösterdi.  

Ocak ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 geriledi. Ekonomistler fiyatların yüzde 0,5 düşeceğini tahmin ediyordu. Aralık ayında fiyatlar yıllık yüzde 0,7 azalmıştı.  

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre tüketici fiyatları ise ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 yükseldi. Aralık ayında fiyatlar yıllık bazda yüzde 1,8 artmıştı. Ocak ayında fiyatların yüzde 2,2 yükseleceği öngörülüyordu.  

Ocak ayında tüketici fiyatlarının yükselmesi mevsimsel faktörlerden kaynaklandı. Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle uçak biletleri, sinema biletleri ve seyahat fiyatları sırasıyla yüzde 20,3, yüzde 10,7 ve yüzde 9,3 yükseldi.

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