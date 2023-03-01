Çin’de faaliyet gösteren ABD şirketleri karamsar

AmCham'ın iş dünyası güven anketinin 25 yıllık tarihinde ilk kez katılımcı şirketlerin çoğunluğu Çin'i artık ilk 3 yatırım öncelikleri listesinde görmediklerini ifade etti.

Şirketlerin çoğu Çin'e yatırım planlarını az-çok revize etmekte olduklarını belirtirken, çoğunluk operasyonlarını Çin'den taşıma planları olmadığını da vurguladı.

ABD ile Çin arasında artan gerilim ankete katılan şirketlerin yüzde 66'sı tarafından en önemli zorluk olarak gösterildi. Yüzde 65'i ise Çin'in ekonomisini yabancı yatırımlara daha da açıp açmayacağından emin olmadıklarını, bunun belirsiz bir durum olduğunu ifade etti.

Katılımcı Amerikan şirketlerinin neredeyse yarısı Çin'de bir yıl öncesine göre daha az memnuniyetle karşılandıklarını hissettiklerini de ifade etti.