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Çin'de finans kurumlarının varlıkları arttı

Çin resmi verileri ülkenin finans kurumlarının bilançolarının 2022 yılının üçüncü çeyreği sonu itibarıyla büyüdüğünü gösterdi.

26.12.2022 - 11:08 |
Çin'de finans kurumlarının varlıkları arttı

Ülkenin finans kurumlarının birleştirilmiş aktif varlıkları yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 10,1 oranında büyüyerek 413,46 trilyon yuana (59,23 trilyon dolar) çıktı.

Öte yandan Bank of China (Çin Merkez Bankası) kaynaklı veriler birleşik pasif toplamının yine aynı dönem itibarıyla ve yıl bazında yüzde 10,3 oranında yükselerek 376,61 trilyon yuana ulaştığını gösterdi.

Finans endüstrisinin aslan payını oluşturan banka kurumları toplam mal varlıklarında yüzde 10,2 oranında bir artış olduğunu bildirirken, menkul kıymetler endüstrisi bünyesinde birleştirilmiş varlıkların yıl bazında yüzde 7,3 oranında bir artış kaydettiği gözlendi. Çin Merkez Bankası’nın verilerine göre ülke sigortacıları ise birleştirilmiş varlıklarının yıl bazında yüzde 9,8 artışla 26,71 trilyon yuana vardığını açıkladı.

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