'Çin'de gayrimenkul satışları keskin düşecek'
S&P Global tarafından hazırlanan rapora göre Çin'de gayrimenkul satışları bu yıl, 2008 küresel finans krizi sırasında yaşanandan daha keskin bir düşüş yolunda.
27.07.2022 - 14:12 |
Giderek artan sayıda Çinli konut alıcısının mortgage ödemelerini askıya almakta olduğunu belirten S&P Global, Çin'de konut satışlarında düşüş için tahminini önceki beklentisine göre neredeyse iki katına çıkararak yüzde 30 civarı olarak ifade etti.
2008 yılında ise Çin'de konut satışları aşağı yukarı yüzde 20 düşmüştü.