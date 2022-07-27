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'Çin'de gayrimenkul satışları keskin düşecek'

S&P Global tarafından hazırlanan rapora göre Çin'de gayrimenkul satışları bu yıl, 2008 küresel finans krizi sırasında yaşanandan daha keskin bir düşüş yolunda.

27.07.2022 - 14:12 |
'Çin'de gayrimenkul satışları keskin düşecek'

Giderek artan sayıda Çinli konut alıcısının mortgage ödemelerini askıya almakta olduğunu belirten S&P Global, Çin'de konut satışlarında düşüş için tahminini önceki beklentisine göre neredeyse iki katına çıkararak yüzde 30 civarı olarak ifade etti.

2008 yılında ise Çin'de konut satışları aşağı yukarı yüzde 20 düşmüştü.

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