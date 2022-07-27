'Çin'de gayrimenkul satışları keskin düşecek'

Giderek artan sayıda Çinli konut alıcısının mortgage ödemelerini askıya almakta olduğunu belirten S&P Global, Çin'de konut satışlarında düşüş için tahminini önceki beklentisine göre neredeyse iki katına çıkararak yüzde 30 civarı olarak ifade etti.

2008 yılında ise Çin'de konut satışları aşağı yukarı yüzde 20 düşmüştü.