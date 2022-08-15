Çin'de gayrimenkul yatırımları geriledi

Yılın ilk 7 ayında gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 düştü. Yatırımlar ilk 6 ayda yüzde 5,4 azalmıştı.

Satılan alan büyüklüğü olarak değerlendirildiğinde satışlar yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 düşüş gösterdi. İlk 6 ayda gerileme yüzde 22,2 olmuştu.

Yeni inşaat başlangıçları da alan büyüklüğü olarak ölçüldüğünde ocak-temmuz döneminde yüzde 36,1 azaldı. Haziran ayında yeni inşaat başlangıçları yüzde 34,4 gerilemişti.

Ocak-temmuz döneminde Çinli gayrimenkul geliştirme şirketleri tarafından toplanan fon miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 düştü.