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Çin'de gayrimenkul yatırımları geriledi

Çin'de gayrimenkul yatırımları ocak-temmuz döneminde 2020 yılı Mart ayından bu yana görülen en hızlı düşüşü yaşadı.

15.08.2022 - 10:07 |
Çin'de gayrimenkul yatırımları geriledi

Yılın ilk 7 ayında gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 düştü. Yatırımlar ilk 6 ayda yüzde 5,4 azalmıştı.

Satılan alan büyüklüğü olarak değerlendirildiğinde satışlar yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 düşüş gösterdi. İlk 6 ayda gerileme yüzde 22,2 olmuştu.

Yeni inşaat başlangıçları da alan büyüklüğü olarak ölçüldüğünde ocak-temmuz döneminde yüzde 36,1 azaldı. Haziran ayında yeni inşaat başlangıçları yüzde 34,4 gerilemişti.

Ocak-temmuz döneminde Çinli gayrimenkul geliştirme şirketleri tarafından toplanan fon miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 düştü.

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