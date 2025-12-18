Canlı Borsa
Çin'de genç işsizlik oranı geriledi

Çin'de genç işsizlik oranı, kasımda yüzde 16,9'a geriledi.

18.12.2025 - 09:36 | | AA
Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Kasım 2025 dönemi yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ekimde yüzde 17,3 iken kasımda yüzde 16,9'a geriledi.

Genç işsizlik oranı önceki aya göre azalsa da genel işsizlik oranına kıyasla yüksek seyrini sürdürdü. UİB, bu hafta başında, kentlerdeki genel işsizlik oranının kasım sonu itibarıyla yüzde 5,1 olduğunu bildirmişti.

GENÇ İŞSİZLİK, GENEL İŞSİZLİKTEN YÜKSEK

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranının, uzun zamandır genel işsizlik oranından çok daha yüksek olması dikkati çekiyor. UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı. Aralık 2023'te, öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinden sonra en yüksek seviyeye çıkmıştı. Çin'de bu yaz 12,2 milyon öğrencinin mezun olduğu tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yeni mezunların iş bulma dönemi olan sonbahar aylarında yüksek seyretmesi, iç ekonomik sorunların ve dış belirsizliklerin istihdamı olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

 

 

