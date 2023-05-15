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Çin'de gösterge faiz oranı değişmedi

Çin Merkez Bankası gösterge faiz konumundaki orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak sabit tuttu.

15.05.2023 - 09:17 |
Çin'de gösterge faiz oranı değişmedi

Çin Merkez Bankası, 125 milyar yuan tutarındaki bir yıl vadeli orta vadeli kredi kolaylığı kredileri için faiz oranını yüzde 2,75 seviyesinde tuttu.

Piyasa katılımcıları da MLF faizinde değişiklik beklemiyordu.

Banka, bu ay itfası gelecek 100 milyar yuan tutarında MLF yerine 125 milyar yuan kredi vererek bankacılık sistemine 25 milyar yuan sağlamış oldu.

Bugün düzenlenen 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile piyasaya 2 milyar yuan verildi. Faiz oranı değişmeyerek yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

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