Çin'de hizmet faaliyetleri geriledi

Çin'in hizmet faaliyeti zayıf talep ve teşviklerin tüketimi canlandırmada yetersiz kalması nedeniyle ağustos ayında son sekiz ayın en yavaş temposunda genişledi.

Caixin/S&P Küresel hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) temmuz ayındaki 54,1 seviyesinden, ağustos ayında 51,8'e düştü. Bu, Covid-19'un birçok tüketiciyi evlerine hapsettiği aralık ayından bu yana en düşük seviye oldu.

Endekste 50 puan seviyesi aktivitedeki genişleme ile daralmadan birbirinden ayıran nokta olarak bulunuyor.

Veriler geçen hafta açıklanan ve sektörün düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteren resmi hizmetler PMI verileriyle genel olarak uyumlu oldu.

Yaz aylarındaki rekor sayıdaki yolcu demiryolu seferleri ve muhteşem gişe kazançları bile verileri artırmada başarısız oldu. Geçen hafta NBS hizmet sektörü PMI verisi 51 seviyesinde açıklandı.

Caixin/S&P'nin hem imalat hem de hizmet faaliyetini içeren bileşik PMI'ı temmuz ayındaki 51,9 seviyesinden 51,7'ye gerileyerek ocak ayından bu yana en zayıf seviyeye geldi. Endeks bu düşüşe rağmen son sekiz aydır genişleme bölgesinde kalmaya devam ediyor.