Çin'de hizmet sektörü faaliyetleri büyüdü

Caixin/S&P Global hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) hazirandaki 53,9'dan temmuz'da 54,1'e yükseldi. Bu hizmetler sektöründe iş faaliyetinin yedinci ayda art arda genişlemesine işaret ediyor.

Endeks 50 puanın üzerindeyse genişlemeyi, altındaysa daralmayı gösteriyor.

Çin sıkı Covid-19 kısıtlamalarının geçen yılın sonlarında aniden kaldırılmasının ardından ilk çeyrekte sağlam bir toparlanma sergiledi, ancak yurt içi ve yurt dışındaki talebin zayıflamasıyla son aylarda toparlanma hızla azaldı.

Yetkililer son haftalarda zayıflayan toparlanmayı desteklemek için bir dizi politika önlemi uygulamaya koydu. Ancak piyasa bunu yetersiz buldu ve daha fazlasını bekliyor.