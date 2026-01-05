Çin'de hizmet sektörü PMI, 6 ayın dibinde

Satışlardaki yavaşlama büyüme hızını baskılarken, yeni siparişlerdeki artış da ivme kaybetti. Yeni ihracat siparişleri yeniden daralma bölgesine dönerken, özellikle Japonya’dan gelen turist sayısındaki düşüş bu zayıflamada etkili oldu. İstihdam alt endeksi ise üst üste beşinci ay daralarak Eylül ayından bu yana en hızlı istihdam kaybına işaret etti. Artan maliyetler ve yeniden yapılanma süreci işten çıkarmaları hızlandırdı.

Girdi fiyatları, hammadde ve iş gücü maliyetlerindeki artışla birlikte onuncu ayda da yükselirken, yoğun rekabet ortamında firmaların satışları desteklemek için fiyat indirimine gitmesiyle çıktı fiyatları yeniden daralma gösterdi. Buna karşın iş dünyası güveni dokuz ayın en yüksek seviyesine çıktı. 2026 yılına yönelik daha güçlü piyasa koşulları ve genişleme beklentileri, beklentilerdeki iyileşmede belirleyici oldu. RatingDog, hizmet sektörünün 2025’i “ılımlı büyüme ve yüksek beklenti” görünümüyle tamamladığını belirtti.