Çin'de hizmet sektörü PMI daralmaya işaret etti

Çin'de hizmet sektörü PMI, Covid-19 salgınının önüne geçmek için alınan tedbirlerin etkisiyle ekim ayında da daralmaya işaret etti.

Caixin Media ve S&P Global tarafından hazırlanan Caixin hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında, eylül ayındaki 49,3 puandan 48,4 puana geriledi.

Hizmet sektöründe istihdam alt endeksi ise ekim ayında iyileşme gösterdi. İstihdam alt endeksi 2022 yılı içinde ilk kez 50 puanın üzerine çıkarak büyümeye işaret etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun hazırladığı imalat dışı PMI da ekim ayında, eylül ayındaki 50,6 puandan 48,7 puana geriledi.