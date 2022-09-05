Çin'de hizmet sektöründe büyüme yavaşladı

Caixin hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi ağustos ayında, temmuz ayındaki 55,5 puandan 55 puana geriledi.

Analistler Çin Komünist Partisi'nin ekim ayında yapılacak kongresine kadar daha sıkı Covid-19 tedbirlerinin gündeme gelmesini bekliyor.

Caixin Kıdemli Ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede "Covid-19 vakalarında artış, doğal felaketler gibi negatif faktörlerde yükseliş cansız bir iş gücü piyasasına ve tüketici talebinde düşüşe yol açıyor. Hükümet düşük gelirli gruplar için ek desteklemeler ve yardım gibi tedbirleri artırmalı" diye konuştu.

Ağustos ayında Caixin bileşik PMI da temmuz ayındaki 54 puandan 53 puana geriledi.