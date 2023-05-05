Çin'de hizmetler sektöründe büyüme sürdü

Hizmetler satın alma yöneticileri endeksi (PMI) nisan ayında, mart ayındaki 57,8 puandan 56,4 puana geriledi.

Caixin Insight Kıdemli Ekonomisti Wang Zhe, "Nisan ayında hizmetler sektöründe hala çok fazla iyimserlik vardı. İşletmeler Covid-19'un etkilerinin azalması sonrasında daha iyi piyasa ortamına güvenlerini ifade etmeyi sürdürdü. Ekonomide toparlanmanın sürdürülebilir olup olmadığı birikmiş talebin karşılanmasından kısa bir süre sonra görülecek" dedi.