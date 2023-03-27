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Çin'de hükümet rekor miktarda borçlandı

Çin'de merkezi hükümet harcamalarını finanse etmek ve yerel yönetimlerin borç yükünü azaltmak için 2023 yılı ilk çeyrekte rekor miktarda borçlandı.

27.03.2023 - 09:43 |
Çin'de hükümet rekor miktarda borçlandı

2023 yılı ilk çeyrekte satılan devlet tahvili miktarı 277 milyar yuan ile 1997 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İlk 3 ayda satılan toplam tahvil miktarı geçen yıla göre yüzde 35 artarak 2,1 trilyon yuana ulaştı.

Ocak-şubat döneminde yerel yönetim özel tahvil ihracı 826,9 milyan yuan oldu. Şubat ayında yerel yönetim net borçlanma kağıdı ihracı 441,9 milyar yuan seviyesinde gerçekleşirken, net özel tahvil ihracı 335,7 milyar yuan oldu.

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