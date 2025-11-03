Çin’de imalat faaliyeti beklentinin altında geldi

S&P Global tarafından derlenen RatingDog Çin Genel İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, ekim ayında bir önceki aydaki 51,2 seviyesinden 50,6'ya geriledi. Ekonomistler imalat PMI'nın 50,7 olmasını bekliyordu.

RatingDog'a göre, ekim ayında hem talebin hem de üretimin genişlemesi yavaşlarken, artan ticaret belirsizlikleri nedeniyle yeni ihracat siparişleri daralmaya geçti. Şirketin verilerine göre satın alma faaliyetlerindeki büyüme önemli ölçüde yavaşladı ve iş güveni pozitif bölgede kalmasına rağmen altı ayın en düşük seviyesine geriledi.

RatingDog’un kurucusu Yao Yu, "Ekim ayında artan ticaret belirsizliği, yeni ihracat siparişlerinin keskin biçimde daralma bölgesine geçmesine yol açarak yeni siparişler göstergesini aşağı çekti" dedi. Yu, dış belirsizliğin üretim artışını da yavaşlattığını belirtti.

İş dünyası güveni altı ayın en düşük seviyesine gerilerken, yeni işler ve üretim eylül ayına göre daha zayıf bir hızda genişledi. Buna karşın istihdam yaratımı, "yeni iş akışlarındaki kalıcı artış" sayesinde son iki yıldan uzun süredir görülen en hızlı seviyesine ulaştı.

Yao, Çin'in ekonomiyi istikrara kavuşturmak için daha fazla politika açıklayacağını ve bunun PMI'ya destek sağlayabileceğini söyledi. Ekonomistler, Başkan Trump ve Çin lideri Xi Jinping'in geçen hafta ulaştığı geçici ticaret anlaşmasının en azından kısa vadede dünyanın ikinci büyük ekonomisine destek vereceğini öngörüyor.

Geçen hafta açıklanan resmi anketin eylül ayındaki 49,8'den ekim ayında 49,0'a düştüğü görüldü. Fabrika faaliyeti art arda yedinci ay 50 eşiğinin altında kaldı.