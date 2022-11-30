Çin'de imalat sektörü aktivitesi 7 ayın dibinde

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (imalat PMI) kasım ayında, ekim ayındaki 49,2 puandan 48 puana indi.

İmalat Dışı Sektör Satın Alma Yöneticileri Endeksi (hizmet PMI) da kasım ayında, ekim ayındaki 48,7 puandan 46,7 puana düştü.

İmalat PMI verileri genel olarak büyük ve kamu kontrolündeki şirketlere odaklı olarak hazırlanıyor. Özel sektördeki küçük ve orta ölçekli şirketlere odaklanan Caixin imalat PMI ise perşembe günü açıklanacak.