Çin'de imalat sektörü aktivitesi daraldı

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayındaki 49,1, Temmuz ayındaki 49,4 ve Haziran ayındaki 49.5 değerlerine kıyasla Eylül ayında 49,8 olarak gerçekleşti. Ekonomistler imalat PMI'ın 49,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

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PMI değerinin 50'nin üzerinde olması faaliyetlerde genişlemeye işaret ederken, bu seviyenin altında olması daralmaya işaret ediyor.

NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, PMI'ın 49,8'e yükselmesiyle genel ekonomik duyarlılığın iyileştiğini ve imalat faaliyetlerinin hız kazandığını, yüksek teknolojili imalat ve ekipman imalatının liderliğini sürdürdüğünü söyledi.

Çin'in hizmet ve inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI endeksi Ağustos ayındaki 50,3 seviyesinden Eylül ayında 50,0'a geriledi.

Hizmet faaliyetlerini takip eden alt endeks Ağustos ayındaki 50,2 seviyesinden Eylül ayında 49,9'a gerileyerek daralma bölgesine geri dönerken, inşaat alt endeksi hafif bir artışla 50,6'dan 50,7'ye yükseldi.