Çin'de imalat sektörü aktivitesi toparlandı

Bu toparlanmaya rağmen Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs ayında da daralmaya işaret etti.

Mayıs ayında imalat PMI, Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmeye başlamasının etkisiyle daha yavaş bir daralma ortaya koydu. Nisan ayında 46 olan imalat PMI mayıs ayında 48,1 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler imalat PMI'nın 48 olmasını bekliyordu.

Yeni siparişler alt endeksi mart ve nisan aylarının ardından mayıs ayında da 50 puan olan başa baş seviyesinin altında kaldı.

Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede "Politika yapıcıların lojistik ve istihdama dikkat göstermeleri gerekli. Tedarik zincirlerinin önündeki engellerin kaldırılması, üretimin yeniden başlamasının teşvik edilmesi piyasaların istikrar kazanmasına ve iş gücü piyasasının korunmasına yardım edecek" dedi.