Çin'de imalat sektörü büyüdü

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından cumartesi günü açıklanan verilere göre, imalat satın alma yöneticileri endeksi ekim ayındaki 50,1 seviyesinden kasım ayında 50,3'e yükseldi.

Haberin Devamı

Ekonomistler resmi imalat PMI'nın kasımda 50,2'ye toparlanmasını bekliyordu. Üretim alt endeksi kasım ayında, ekim ayındaki 52,0 seviyesinden 52,4'e yükseldi. Toplam yeni siparişler alt endeksi ekim ayındaki 50,0 seviyesinden 50,8'e yükselirken, yeni ihracat siparişleri de ekim ayındaki 47,3 seviyesinden kasım ayında 48,1'e çıktı.

Ancak İstatistik Bürosu, Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI endeksinin ekim ayındaki 50,2 seviyesinden kasım ayında 50,0'a gerilediğini açıkladı.

Hizmet faaliyetlerini takip eden alt endeks kasım ayında değişmeyerek 50,1 seviyesinde kalırken, inşaat alt endeksi ekim ayındaki 50,4 seviyesinden 49,7'ye geriledi.